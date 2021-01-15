Наука и технологии
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Основанная Биллом Гейтсом Microsoft разработает цифровые паспорта вакцинации
Их можно будет «хранить» в Google Pay или Apple Wallet
Как стало известно, основанная Биллом Гейтсом компания Microsoft объединилась с Oracle и Salesforce. Вместе ИТ-гиганты намерены разработать цифровые паспорта вакцинации, которые можно будет сохранить в кошельках, таких как Google Pay или Apple Wallet.
Новообразованная коалиция получила название Инициатива по проверке вакцинации (VCI), сообщает CNBC. Помимо технологических компаний, в неё также вошла и некоммерческая клиника Mayo. Вместе они намерены создать технологию, с помощью которой люди смогут получить зашифрованную копию своих данных о вакцинации.
Отметим, что уже с января 2021 года, на сайте Госуслуг, также можно получить сертификат о прохождении вакцинации. Помимо этого, в рунете последние несколько недель ходят обсуждения о возможном появлении паспортов вакцинации и в России.