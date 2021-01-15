Основанная Биллом Гейтсом Microsoft разработает цифровые паспорта вакцинации

Новообразованная коалиция получила название Инициатива по проверке вакцинации (VCI), сообщает CNBC. Помимо технологических компаний, в неё также вошла и некоммерческая клиника Mayo. Вместе они намерены создать технологию, с помощью которой люди смогут получить зашифрованную копию своих данных о вакцинации.

Отметим, что уже с января 2021 года, на сайте Госуслуг, также можно получить сертификат о прохождении вакцинации. Помимо этого, в рунете последние несколько недель ходят обсуждения о возможном появлении паспортов вакцинации и в России.