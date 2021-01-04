Наука и технологии
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Основатель AliExpress залёг на дно из-за конфликта с властями Китая
А также частично стал персоной нон грата
В сети появилась информация о том, что основатель Alibaba и AliExpress Джек Ма более двух месяцев не появляется на публике. Стоит отметить, что бизнесмен залёг на дно на фоне конфликта с властями Китая — его «исчезновение» случилось аккурат после выступления в Шанхае. В нём он подверг критике китайские госбанки и экономические регуляторы, сравнив их с ломбардами.
Ещё 1 января стало известно, что миллиардер вышел из состава жюри собственного ТВ-шоу Africa’s Business Heroes, передаёт Daily Mail. При этом Ма также перестали показывать в рекламных роликах проекта, а его фотография исчезла из списка судей. В самой Alibaba все эти изменения объяснили сложностями с расписанием главы компании.
Что интересно, всего несколько дней назад стало известно о желании Китая усилить контроль за бизнесом Ма. Власти страны намерены разделить финансовое подразделение Alibaba Group под названием Ant Group. Это, в свою очередь, может помочь правительству купить одну из отделенных компаний, что ещё сильнее увеличит уровень госучастия в проекте Ма.