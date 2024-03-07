Основатель Amazon Безос вернул себе звание самого богатого человека планеты, обогнав Илона Маска

Это произошло благодаря росту акций Amazon и других технологических компаний. Состояние Безоса сейчас оценивается в $200 млрд, что на $2 млрд больше, чем у Маска. В последний раз Безос был лидером в 2021 году.

Рост акций Amazon на 17% в этом году стал катализатором возвращения Безоса на вершину. Безос владеет 9% Amazon, поэтому его личное состояние напрямую зависит от стоимости акций компании.

Илон Маск, который доминировал в списке богатейших людей последние 9 месяцев, теперь на втором месте. Снижение стоимости акций Tesla на 24% в 2024 году отодвинуло его назад.

Бернар Арно, председатель LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, замыкает тройку лидеров с состоянием в $197 млрд.

Продажа акций Amazon Безосом, возможно, также сыграла свою роль в его возвращении на первое место. В этом году он уже продал 12 млн акций на сумму $2 млрд и планирует продать еще 50 млн акций до конца года.