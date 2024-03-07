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Наука и технологии
Опубликовано 07 марта 2024, 08:27
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Основатель Amazon Безос вернул себе звание самого богатого человека планеты, обогнав Илона Маска

Очень странная «гонка»
Джефф Безос, основатель Amazon, вернул себе звание самого богатого человека мира, обогнав Илона Маска, генерального директора Tesla.

Это произошло благодаря росту акций Amazon и других технологических компаний. Состояние Безоса сейчас оценивается в $200 млрд, что на $2 млрд больше, чем у Маска. В последний раз Безос был лидером в 2021 году.

Рост акций Amazon на 17% в этом году стал катализатором возвращения Безоса на вершину. Безос владеет 9% Amazon, поэтому его личное состояние напрямую зависит от стоимости акций компании.

Илон Маск, который доминировал в списке богатейших людей последние 9 месяцев, теперь на втором месте. Снижение стоимости акций Tesla на 24% в 2024 году отодвинуло его назад.

Бернар Арно, председатель LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, замыкает тройку лидеров с состоянием в $197 млрд.

Продажа акций Amazon Безосом, возможно, также сыграла свою роль в его возвращении на первое место. В этом году он уже продал 12 млн акций на сумму $2 млрд и планирует продать еще 50 млн акций до конца года.

Источник:Business Insider
Автор:Булат Кармак
Тег:
#Илон Маск