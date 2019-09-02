Основатель Apple назвал свой любимый гаджет

Соучредитель Apple Стив Возняк (Steve Wozniak) рассказал в интервью изданию Bloomberg о своём любимом гаджете.

Возняк назвал умные часы Apple Watch своим «любимым технологическим достижением в мире» на данный момент, поскольку он не хочет быть зависимым от смартфона. Часы позволяют Возняку меньше использовать смартфон и предотвращают «зависимость».

Возняк отметил, что он обычно использует компьютер для проверки электронной почты и чтения новостей, а в мобильных условиях — смарт-часы. После покупки часов он начал гораздо чаще избегать использования смартфона. Он подчеркнул: «я не хочу быть одним из этих людей, которые ведут себя как одержимые»

Тема зависимости от смартфонов беспокоит и саму Apple и её конкурента по мобильной платформе Google. Компании уж внедряют инструменты по контролю использования смартфонов для iOS и Android.