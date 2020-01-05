Основатель Facebook был замечен за покупками в дешевом магазине

Важно понимать, что Цукерберг — в принципе один из самых богатых людей планеты, имеющий состояние в районе 77,6 млрд долларов. Но при этом он в своей повседневной жизни, как и при изначальном проектировании Facebook, придерживается минимализма. Именно по этой причине он никогда не покупает дорогую одежду, люксовые автомобили, а также лишает своих детей предметов роскоши. Но несмотря на это, периодически он все же тратит огромные суммы на то или иное приобретение. Так, еще в 2015 году Марк приобрел огромный жилой участок на Гавайях за 100 млн долларов.