Основатель *Facebook Цукерберг начал заниматься смешанными единоборствами и взял золото в своих первых соревнованиях

Цукерберг написал на своей странице в *Instagram: «Участвовал в своём первом турнире по дзюдо и выиграл несколько медалей для команды Guerrilla Jiu Jitsu. Спасибо @davecamarillo, @khaiwu и @intense0ne за то, что обучали меня!».

На фотографиях Марк виден в белой форме в моменты соревнования с другими участниками и победы.

Напомним, что ещё в прошлом году сообщалось о начале занятия Цукерберга смешанными единоборствами (MMA). Тогда его тренер описывал подопечного как «тихого убийцу» на ринге.