Основатель *Facebook Цукерберг начал заниматься смешанными единоборствами и взял золото в своих первых соревнованиях

Основатель *Facebook Цукерберг начал заниматься смешанными единоборствами и взял золото в своих первых соревнованияхЕго прозвали «тихим убийцей»
Генеральный директор *Facebook, Марк Цукерберг, продемонстрировал свои таланты в мире спорта, завоевав золотую и серебряную медали на своём первом турнире по дзюдо.
Цукерберг написал на своей странице в *Instagram: «Участвовал в своём первом турнире по дзюдо и выиграл несколько медалей для команды Guerrilla Jiu Jitsu. Спасибо @davecamarillo, @khaiwu и @intense0ne за то, что обучали меня!».
На фотографиях Марк виден в белой форме в моменты соревнования с другими участниками и победы.
Напомним, что ещё в прошлом году сообщалось о начале занятия Цукерберга смешанными единоборствами (MMA). Тогда его тренер описывал подопечного как «тихого убийцу» на ринге.
Миллиардер выложил видео, на котором он занимается спаррингом с профессиональным бойцом смешанных единоборств и обладателем чёрного пояса по дзюдо Хай Ву, которого назвал своим партнёром по тренировкам.
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