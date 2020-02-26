Основатель Facebook называл "тупыми" людей, доверивших ему свои личные данные

При этом в сети тут же разгорелся скандал, в котором пользователи напомнили, что около десяти лет назад в интернете появилась переписка, в которой основатель Facebook называл людей, доверившихся ему свои личные данные, тупыми.

”Да, если тебе когда-нибудь понадобится информация о ком-нибудь из Гарварда — просто спроси. У меня есть более 4 тыс. электронных писем, фотографий, адресов и сообщений <...> Люди сами дают мне доступ, я не знаю, почему. Они “верят мне”. Тупицы”, — говорилось в утекшей переписке Цукерберга. В свою очередь, Леви не стал включать данный эпизод в свое произведение.