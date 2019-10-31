Основатель Facebook обвинил Twitter в поддержке цензуры

Напомним, что в свою очередь позиция Twitter относительно политической рекламы была сформирована вокруг мнения компании, что взимать плату за сомнительные политические высказывания есть ни иное как абсурд. Но основатель Facebook Марк Цукерберг придерживается совершенно полярного мнения и считает, что частные корпорации не имеют права ограничивать свободу слова политиков:

”У нас демократия, и я не считаю правильным для частных компаний подвергать цензуре политиков и новости. Реклама может быть важной частью для самовыражения — особенно для кандидатов и групп, которые не получают поддержки от СМИ. Сложно определить, где провести черту. Должны ли мы блокировать рекламу важных политических вопросов, таких как изменение климата или расширение прав женщин?”, — рассказал Цукерберг в рамках своего официального заявления.