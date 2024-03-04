Основатель Google раскритиковал компанию за скандал с чат-ботом Gemini

Выступая на AGI House в Сан-Франциско, Брин заявил, что компания «определенно напортачила с генерацией изображений». Исторически неточные картинки, созданные Gemini, он объяснил недостаточным тестированием.

Google приостановили функцию генерации изображений в Gemini в прошлом месяце. Это случилось после жалоб пользователей на странные образы людей разных национальностей, включая изображения черных нацистов. Текстовые ответы Gemini тоже подверглись критике.

Несмотря на то, что Брин официально отошел от дел в Google в 2019 году, он был указан как один из ключевых авторов в научной статье о возможностях Gemini, вышедшей в декабре.

После запуска ChatGPT от OpenAI в 2022 году, Брин и его коллега-основатель Google Ларри Пейдж стали проявлять больше активности в компании.

В январе 2023 года The New York Times сообщила, что руководство Alphabet обратилось к сооснователям за помощью — запуск вирусного ChatGPT от OpenAI был расценен как реальная угроза.

С тех пор Брина неоднократно видели в головном офисе Google в Кремниевой долине, он принимал непосредственное участие в разработке новой ИИ-стратегии компании.

Скандал с Gemini определенно добавил Google головной боли. Некоторые критики привели ситуацию в качестве доказательства «левого» уклона среди сотрудников-технарей. Это, по их мнению, и повлияло на результат работы крупных ИИ-моделей.