Основатель Huawei: наша главная цель — выжить

Основатель Huawei: наша главная цель — выжитьЗвучит жутковато
В своём обращении топ-менеджер рассказал, на чём должна сакцентировать своё внимание корпорация в ближайшее время. Вместо погони за масштабом, IT-гигант займётся обеспечением прибыли и денежных потоков.
Основной принцип — выживание, маргинальные предприятия будут сокращаться и закрываться, а холод почувствуют все <...> Мы должны чётко понимать, что построение ИКТ-инфраструктуры — это историческая миссия Huawei, и чем труднее времена, тем меньше мы можем колебаться.
Отметим, что Huawei находится под жёсткими американскими санкциями с мая 2019 года. Именно тогда компания попала в чёрный список экспорта Соединённых Штатов, что в свою очередь лишило её качественно заниматься разработкой микросхем и поставлять компоненты от сторонних поставщиков.