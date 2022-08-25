Основатель Huawei: наша главная цель — выжить

Отметим, что Huawei находится под жёсткими американскими санкциями с мая 2019 года. Именно тогда компания попала в чёрный список экспорта Соединённых Штатов, что в свою очередь лишило её качественно заниматься разработкой микросхем и поставлять компоненты от сторонних поставщиков.