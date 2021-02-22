Основатель криптовалютной биржи из России умер в Дубае при загадочных обстоятельствах

Мужчина упал на машине с моста на дорожной развязке, сообщает Telegram-канал Mash. По мнению родственников погибшего, случившееся носит криминальный характер. Так, например, Другалёв не водил машину, а новостей об аварии в местных СМИ так и не появилось. Также после смерти предпринимателя, исчезли его ноутбук и смартфон.

Супруга погибшего рассказала, что на второй день после происшествия она получила сообщение с неизвестного номера. В нём неизвестный предлагал ей купить дополнительную информацию о смерти мужа за 30 тыс долларов (более 2,2 млн рублей).