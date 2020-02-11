Основатель крупнейшего онлайн-магазина Amazon обвинил Трампа в коррупции

Таким образом можно смело заявлять, что глава компании, Джефф Безос объявил войну Трампу в связи с его коррупционной деятельностью, когда глава государства мог вмешаться в работу штаб-квартиры Министерства обороны США ради личной выгоды.

”Президент Трамп неоднократно демонстрировал готовность использовать свою должность президента и главнокомандующего, чтобы вмешиваться в функции правительства, включая федеральные закупки, для продвижения личной повестки дня”, — рассказал представитель Amazon.

Напомним, что еще в ноябре прошлого года онлайн-магазин подал судебный иск против правительства. По заявлениям компании, в процессе торгов были “явные недостатки, ошибки и безошибочная предвзятость” со стороны американских властей.