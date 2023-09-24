Основатель «Лабораторий Касперского» рассказал об уязвимостях WhatsApp и Android

Евгений Касперский, глава «Лаборатории Касперского,» поделился опасениями о низком уровне киберзащиты в мире. Он отметил, что практически все инфраструктуры, начиная от смартфонов и заканчивая заводами и электростанциями, используют устаревшие и небезопасные операционные системы. Это делает их уязвимыми для кибератак. Касперский подчеркнул, что атаки в киберпространстве становятся все более профессиональными, и уровень защиты инфраструктуры значительно ниже профессионализма злоумышленников.

Касперский выразил особую озабоченность относительно безопасности критической инфраструктуры, такой как заводы и электростанции. Он считает, что удары по этим объектам могут иметь более серьёзные последствия, чем атаки на популярные мессенджеры или операционные системы, такие как WhatsApp, Android и iOS. Для него важна промышленная безопасность, так как уязвимость в этой сфере может повлечь катастрофические последствия.

Роскомнадзор ранее объявил о требовании к WhatsApp удалить недружественные каналы с запрещённой информацией, угрожая блокировкой приложения в России. В ответ на это рекомендации о переходе на российские сервисы, соответствующие российскому законодательству, стали актуальными. Кроме того, в июне ФСБ обнародовала разведывательную операцию, связанную с заражением тысяч iPhone, включая устройства, принадлежащие зарубежным посольствам в России. В «Лаборатории Касперского» также выявили целевые кибератаки на устройства Apple сотрудников компании по всему миру.