Основатель мессенджера Telegram Дуров встретился с арабскими шейхами в ОАЭ

Основатель мессенджера Telegram Дуров встретился с арабскими шейхами в ОАЭНекогда обыкновенный выпускник СПбГУ
Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram и социальной сети ВКонтакте, встретился с руководством Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) во время недавней поездки.
Фото: Lenta.ru
Фотографии встречи опубликовал Халиф Сайед, двоюродный брат нынешнего правителя Дубая в своём аккаунте в одной из соцсетей. К сожалению, цели встречи не уточнялась. Но известно, что Дуров посетил резиденцию дворца шейха Забиля. Также он встретился с эмиром Дубая Мухаммедом бен Рашидом и наследным принцем Хамданом бен Мухаммедом.
Напомним, что не так давно руководителя Telegram признали самым богатым человеком в ОАЭ. Его состояние оценивается в 15,1 млрд долларов. В мировом рейтинге миллиардеров он занимается 123-е место.
Известно, что у Дурова есть гражданство четырёх стран: России, государства Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ.