Основатель мессенджера Telegram Дуров встретился с арабскими шейхами в ОАЭ

Напомним, что не так давно руководителя Telegram признали самым богатым человеком в ОАЭ. Его состояние оценивается в 15,1 млрд долларов. В мировом рейтинге миллиардеров он занимается 123-е место.

Известно, что у Дурова есть гражданство четырёх стран: России, государства Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ.