Наука и технологии
08:00, 12 января 2023
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Основатель мессенджера Telegram Дуров встретился с арабскими шейхами в ОАЭ

Некогда обыкновенный выпускник СПбГУ

Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram и социальной сети ВКонтакте, встретился с руководством Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) во время недавней поездки.

Основатель мессенджера Telegram Дуров встретился с арабскими шейхами в ОАЭ

Фото: Lenta.ru

Фотографии встречи опубликовал Халиф Сайед, двоюродный брат нынешнего правителя Дубая в своём аккаунте в одной из соцсетей. К сожалению, цели встречи не уточнялась. Но известно, что Дуров посетил резиденцию дворца шейха Забиля. Также он встретился с эмиром Дубая Мухаммедом бен Рашидом и наследным принцем Хамданом бен Мухаммедом.

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Фото: Lenta.ru

Напомним, что не так давно руководителя Telegram признали самым богатым человеком в ОАЭ. Его состояние оценивается в 15,1 млрд долларов. В мировом рейтинге миллиардеров он занимается 123-е место.

Известно, что у Дурова есть гражданство четырёх стран: России, государства Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ.

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