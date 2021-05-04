Наука и технологии
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Основатель Microsoft Билл Гейтс развёлся со своей женой после 27 лет брака
По его словам, они пытались сохранить отношения
Как стало известно, Билл Гейтс и его жена Мелинда Гейтс развелись спустя 27 лет брака. Произошло это, по словам самого миллиардера, «после долгих размышлений и большой работы над отношениями».
Стоит отметить, что несмотря на окончание брачных отношений, и Билл, и Мелинда продолжат совместную работу в основанном ими благотворительном фонде.
За 27 лет мы вырастили трёх удивительных детей и создали фонд, который работает во всём мире, чтобы люди могли вести здоровую и продуктивную жизнь <…> Но мы больше не верим, что сможем развиваться как пара на следующем этапе жизни.
Напомним, что знакомство Билла Гейтса с Мелиндой произошло ещё в 1987 году. Тогда девушка пришла работать в Microsoft в качестве менеджера по маркетингу. Уже через 7 лет, в 1994 году, пара поженилась.