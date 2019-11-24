Основатель Microsoft рассказал о своем восхищении Huawei

”Нужно выяснить, использовалось ли оборудование Huawei для прослушивания. Думаете, что все товары и услуги из Китая, которые попадают на территорию США, априори являются плохими или шпионскими? Такая позиция является в корне неправильной”, - заметил основатель Microsoft.

Кроме того, буквально недавно Билл Гейтс дал интервью, в котором поделился своим мнением о компании. ”Нет сомнений, что в Китае есть ведущая компания во многих областях. Huawei производит недорогие продукты 5G, конкурируя с другими компаниями, а это, в свою очередь, заставляет конкурентов пытаться улучшить свои продукты, а также снижать цены на свои устройства. Это очень хорошо. Huawei всегда была очень инновационной компанией”, - рассказал Гейтс, отметив, что совместная деятельность Соединенных Штатов и Китая всегда была благотворной. Кроме того, основатель сообщил, что он крайне негативно относится к тем, кто выступает против данного сотрудничества.