Основатель OpenAI Сэм Альтман: «Многие исчезающие из-за ИИ профессии и не были реальной работой»

В рамках своего спича он заявил, что часть профессий, которые исчезнут из-за искусственного интеллекта, «и не были настоящей работой». По словам Альтмана, если бы фермер из прошлого увидел, чем сегодня занимаются офисные сотрудники, он бы сказал, что «это не реальный труд».

Высказывание быстро разошлось по соцсетям, где его обвинили в высокомерии и равнодушии к людям, чьи профессии могут быть вытеснены ИИ.

Однако эксперты отмечают, что идея не нова — ещё антрополог Дэвид Гребер в книге Bullshit Jobs писал, что многие современные должности существуют лишь ради бюрократии.

Исследования, впрочем, показывают, что лишь 5–20% людей считают свою работу бесполезной. Чаще ощущение «фиктивности» связано не с профессией, а с плохим управлением.

Альтман, вероятно, имел в виду не профессии, а рутину — отчёты, формальные письма и процессы, которые ИИ уже способен выполнять лучше человека.