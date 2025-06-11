Основатель OpenAI: в 2026 году ИИ научится совершать открытия

Об этом он написал в новом эссе под названием The Gentle Singularity, где поделился прогнозом на ближайшие 15 лет развития ИИ.

По словам Альтмана, мы стоим на пороге появления систем, способных к генерации новых идей и гипотез, что может изменить саму суть научного процесса.

В OpenAI уже работают над подобными возможностями: весной компания представила рассуждающие модели o3 и o4-mini, которые, как утверждает сооснователь Грег Брокман, впервые помогли ученым сформулировать полезные научные идеи.

OpenAI — не единственная компания в этой гонке. Google работает над AlphaEvolve, способной решать сложные математические задачи, а стартап FutureHouse, поддерживаемый Эриком Шмидтом, заявил о первом открытии, сделанном ИИ.

Такие разработки нацелены на автоматизацию ключевого этапа науки — формулирования гипотез — и могут привести к прорывам в фармакологии, материаловедении и других сферах.

Тем не менее, эксперты пока скептичны. Они считают, что современный ИИ плохо формулирует важные вопросы, а значит, пока далёк от настоящих открытий.