Основатель OpenAI заявил, что значительная часть энергии Земли должна идти на ИИ

Это заявление он сделал на конференции AMD, комментируя перебои в работе ChatGPT и нехватку видеокарт для его модели.

По словам Альтмана, развитие ИИ приведёт к ситуации, когда огромные мощности человечества будут направлены на вычисления: «Можно представить себе, что в какой-то момент существенная доля энергии Земли будет тратиться на ИИ — и, возможно, мы к этому идем».

На фоне дефицита GPU и растущих энергозатрат ИИ, такие высказывания вызывают опасения. По подсчетам UC Riverside и Washington Post, один только ChatGPT ежедневно потребляет около 40 млн кВт·ч — этого хватит, чтобы питать Эмпайр-стейт-билдинг 1,5 года.

В официальном блоге Альтман попытался минимизировать воздействие ChatGPT, утверждая, что один запрос тратит всего 0,34 ватт-часа — как лампочка за пару минут. Но в масштабах миллионов пользователей картина выглядит иначе.