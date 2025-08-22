Основатель первой ИИ-команды Google предсказал «непростые времена» врачам и юристам из-за нейросетей

В интервью Business Insider он отметил, что программы медицинских вузов устаревают ещё до выпуска студентов и строятся в основном на зубрёжке. В результате молодые специалисты рискуют «выбросить восемь лет жизни», тогда как ИИ будет всё активнее замещать рутинную работу.

Тарифи сам защитил PhD по искусственному интеллекту во Флориде и почти 10 лет проработал в Google, где создал первую команду по генеративному ИИ, а затем основал стартап Integral AI. Но сегодня он убеждён, что идти в аспирантуру стоит лишь фанатам науки.

По его словам, чтобы преуспеть в эпоху нейросетей, важнее развивать социальные навыки, эмоциональную чуткость и умение правильно взаимодействовать с ИИ, чем гнаться за академическими титулами.