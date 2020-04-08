Основатель популярной соцсети Twitter пожертвует рекордные 1 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

О желании выделить 1 млрд долларов на борьбу с инфекцией Дорси написал в своем личном аккаунте в Twitter.

”Я пожертвую $1 млрд от своей доли в компании Square фонду Start Small на всемирную борьбу с COVID-19”, — рассказал основатель соцсети. Также он отметил, что данная сумма составляет около 28% от его общего состояния. Чтобы быть более точным, Дорси прикрепил к своему заявлению документ, в котором говорится о том, что общая сумма пожертвования в итоге составит практически 998 млн долларов.

В момент, когда пандемия будет побеждена, оставшиеся средства бизнесмен намерен перевести на решение проблем с образованием и здравоохранением.