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Основатель популярной соцсети Twitter пожертвует рекордные 1 млрд долларов на борьбу с коронавирусом
Это около 28% от его общего состояния
Перед лицом всеобщей опасности — COVID-19 — многие публичные лица и бизнесмены объявили о своем намерении перечислить средства на лечение больных коронавирусом. Сейчас же в сети появилась информация о том, что основатель популярной соцсети Twitter Джек Дорси пожертвует рекордные 1 млрд долларов на борьбу с коронавирусом.
О желании выделить 1 млрд долларов на борьбу с инфекцией Дорси написал в своем личном аккаунте в Twitter.
”Я пожертвую $1 млрд от своей доли в компании Square фонду Start Small на всемирную борьбу с COVID-19”, — рассказал основатель соцсети. Также он отметил, что данная сумма составляет около 28% от его общего состояния. Чтобы быть более точным, Дорси прикрепил к своему заявлению документ, в котором говорится о том, что общая сумма пожертвования в итоге составит практически 998 млн долларов.
В момент, когда пандемия будет побеждена, оставшиеся средства бизнесмен намерен перевести на решение проблем с образованием и здравоохранением.