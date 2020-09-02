Основатель сервиса видеоконференций Zoom за день обогатился на 5 миллиардов долларов

Рост акций компании связан с тем, что свежий финансовый отчет показал рост прибыли на 355% — теперь она составляет 664 млн долларов. Также выросла и чистая прибыль, составив почти 186 млн долларов. Рост показала и клиентская база сервиса — теперь Zoom, в качестве инструмента для видеосвязи, используют 370 тыс компаний, что на 458% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что не только Zoom отлично чувствует себя на фоне пандемии. Так, например, основатель интернет-магазина Amazon Джефф Безос именно в 2020 году стал первым человеком в истории, чье состояние превысило отметку в 200 млрд долларов. Обогатился в текущем году и глава Tesla Илон Маск — его состояние увеличилось до 114 млрд долларов.