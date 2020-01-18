Основатель Telegram отчитался суду о работе мессенджера

Напомним, что нескольким ранее Комиссия США по ценным бумагам и биржам обратилась в суд, обвинив Telegram в нарушении закона о ценных бумагах США в связи с отсутствием регистрацией размещения фирменной криптовалюты Дурова Gram. По словам представителей Telegram, продукты компании не имеют отношения к “ценным бумагам”. Кроме того, команда мессенджера сообщила, что заявления о регистрации Gram не были поданы, поскольку этого не требовал закон.

Известно, что 7-8 января Дуров и его адвокат дали показания, в рамках которых основатель Telegram рассказал о работе мессенджера и Ton Issuer, а также назвал число сотрудников, которые трудоустроены в компании. Так, Дуров поделился, что с 2017 года в команде работает порядка 25-30 человек. ”Вдобавок мы пользовались услугами сотен независимых подрядчиков”, — отметил основатель Telegram. Дуров подтвердил, что Telegram действительно получал средства от инвесторов в объеме 1,7 млрд долларов два года назад, что обусловлено “частным размещением”.