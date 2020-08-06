Основатель Telegram Павел Дуров предрек крушение привычного интернета из-за ситуации вокруг TikTok

Оригинальный пост на эту тему появился в личном Telegram-канале миллиардера. Там он написал, что действия Соединенных Штатов приведут к тому, что человечество лишится по-настоящему глобального и свободного интернета. Также Дуров заявил, что именно действия США в конечном итоге спровоцируют все больше государств на использование законов о “национальной безопасности” как инструмент давления на технические компании.

При этом Дуров также отметил, что он прекрасно понимает и власти США, которые принялись блокировать неугодное китайское приложение. "В конце концов, Китай запрещает практически все некитайские приложения социальных медиа на территории своей страны. Раз так, то почему остальной мир, в том числе США, должен позволять китайскому приложению бесплатно “посещать” свои рынки? Если вы хотите получить доступ к рынкам других стран, вам также следует открыть для них свой рынок - это было бы справедливо", - написал основатель Telegram.