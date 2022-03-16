Основатель Telegram предложил Илону Маску завести аккаунт в его мессенджере с женским именем

Дуров приготовил для Маска имя Ilona (Илона). Бизнесмен начал так называть себя после диалога с Рамзаном Кадыровым, который назвал Маска Илоной, комментируя вызов им на дуэль Владимира Путина.

Как отмечается, несмотря на шутки Кадыров поблагодарил Маска за отказ блокировать российские СМИ в сети Starlink на территории Украины.