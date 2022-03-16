Основатель Telegram предложил Илону Маску завести аккаунт в его мессенджере с женским именем

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Основатель Telegram предложил Илону Маску завести аккаунт в его мессенджере с женским именемИ уже его подготовил
Павел Дуров обратился к Илону Маску с предложением зарегистрировать аккаунт в Telegram. Он также уточнил, что зарезервировал для него женское имя, такое же, как у Маска в Twitter.
Дуров приготовил для Маска имя Ilona (Илона). Бизнесмен начал так называть себя после диалога с Рамзаном Кадыровым, который назвал Маска Илоной, комментируя вызов им на дуэль Владимира Путина.
Как отмечается, несмотря на шутки Кадыров поблагодарил Маска за отказ блокировать российские СМИ в сети Starlink на территории Украины.
Источник: Газета.ru