Наука и технологии
Опубликовано 31 января 2025, 15:42
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Основатель TSMC рассказал, почему Apple выбрала их вместо Intel

Apple отказалась от Intel из-за проблем с заводским производством
В 2020 году Apple начала переход на собственные чипы M1, окончательно отказавшись от процессоров Intel в своих компьютерах. Однако еще в 2011 году компания выбрала TSMC в качестве основного производителя чипов для iPhone. Основатель TSMC Моррис Чанг в новом интервью рассказал, почему Apple предпочла их, а не Intel.
Основатель TSMC рассказал, почему Apple выбрала их вместо Intel

© Ferra.ru

По словам Чанга, когда Intel предложила Apple свои процессоры для iPhone, компания приостановила переговоры с TSMC, рассматривая этот вариант. Логика в этом была – Apple уже использовала Intel в своих компьютерах. Однако после двух месяцев раздумий руководство Apple во главе с Тимом Куком приняло решение в пользу TSMC.

Основная причина – Intel, по словам Кука, не умела работать как производитель чипов на заказ. Кроме того, Чанг отметил, что многие клиенты Intel в Тайване были недовольны сотрудничеством с компанией.

За годы сотрудничества TSMC стала основным поставщиком Apple, производя процессоры A-серии для iPhone и iPad, а также M-серии для Mac. Компания адаптировалась к потребностям клиентов, внедряя новые технологии, обеспечивающие высокую производительность при низком энергопотреблении.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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