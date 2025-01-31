Основатель TSMC рассказал, почему Apple выбрала их вместо Intel

По словам Чанга, когда Intel предложила Apple свои процессоры для iPhone, компания приостановила переговоры с TSMC, рассматривая этот вариант. Логика в этом была – Apple уже использовала Intel в своих компьютерах. Однако после двух месяцев раздумий руководство Apple во главе с Тимом Куком приняло решение в пользу TSMC.

Основная причина – Intel, по словам Кука, не умела работать как производитель чипов на заказ. Кроме того, Чанг отметил, что многие клиенты Intel в Тайване были недовольны сотрудничеством с компанией.

За годы сотрудничества TSMC стала основным поставщиком Apple, производя процессоры A-серии для iPhone и iPad, а также M-серии для Mac. Компания адаптировалась к потребностям клиентов, внедряя новые технологии, обеспечивающие высокую производительность при низком энергопотреблении.