Основатель Twitter назвал шлем Apple Vision Pro возможной причиной массового ожирения людей

По его словам, такая технология может привести к будущему, подобному тому, что изображено в знаменитом мультфильме Pixar 2008 года — «ВАЛЛ-И».

В этом будущем люди полностью заняты умственным трудом и развлечениями. При этом они даже не могут двигаться самостоятельно из-за своего избыточного веса.

Дорси заметил, что человечество движется именно в сторону такого будущего — где люди будут сидеть на летучих креслах, получать питание через соломинки и наслаждаться развлечениями круглосуточно.

Предприниматель также обратил внимание на тот факт, что передовые гарнитуры, вроде Apple Vision Pro, обладают значительным игровым потенциалом, но его беспокоит потенциальный изолирующий эффект технологии глубокой иммерсивности.

Он сравнил последние разработки в области дополненной и виртуальной реальности с некоторыми произведениями научной фантастики, включая романы «Лавина» Нила Стивенсона и «Первому игроку приготовиться» Эрнеста Клайна.