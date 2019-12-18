Основатель Twitter публично отписался от основателя Facebook

А для того, чтобы данное действие заметило максимальное количество людей, Дорси сначала подписался на аккаунт @bigtechalert, который занимается написанием постов о том, чем занимаются и что делают руководителей крупных IT-компаний, после чего уже отписался от Цукерберга и сразу же рассказал об этом BigTechAlert.

Важно отметить, что аккаунт главы Facebook в Twitter крайне сложно назвать мало-мальски активным: за 10 лет своего существования, аккаунт разросся лишь 12 твитами. При этом у Цукерберга банально отсутствует галочка верификации, подтверждающая принадлежность данного аккаунта основателю Facebook — все это явно говорит о том, что для Марка не столь важна соцсеть Дорси, а значит не важен и его жест с отпиской.