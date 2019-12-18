Наука и технологии
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Основатель Twitter публично отписался от основателя Facebook
Какой-то детский сад, ей богу
Последние месяцы явно показали, что основатели двух крупных социальных сетей, Twitter и Facebook, совершенно по-разному оценивают то, какое влияние оказывают их детища на жизни пользователей. По всей видимости, данное противоречие во взглядах стало последней каплей, после чего основатель Twitter Джек Дорси отписался от основателя Facebook Марка Цукерберга в своей собственной социальной сети.
А для того, чтобы данное действие заметило максимальное количество людей, Дорси сначала подписался на аккаунт @bigtechalert, который занимается написанием постов о том, чем занимаются и что делают руководителей крупных IT-компаний, после чего уже отписался от Цукерберга и сразу же рассказал об этом BigTechAlert.
Важно отметить, что аккаунт главы Facebook в Twitter крайне сложно назвать мало-мальски активным: за 10 лет своего существования, аккаунт разросся лишь 12 твитами. При этом у Цукерберга банально отсутствует галочка верификации, подтверждающая принадлежность данного аккаунта основателю Facebook — все это явно говорит о том, что для Марка не столь важна соцсеть Дорси, а значит не важен и его жест с отпиской.