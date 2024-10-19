Наука и технологии
Опубликовано 19 октября 2024, 14:15
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Основатель Virgin Galactic полетит в стратосферу на воздушном шаре

Он будет вторым пилотом
Основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон рассказал, что ждёт, когда сможет «смахнуть пыль со своей старой лицензии воздухоплавателя». По словам бизнесмена, он вложился в развитие компании Space Perspective, которая будет организовывать туристические полёты в стратосферу на воздушном шаре.
Основатель Virgin Galactic полетит в стратосферу на воздушном шаре

© Space Perspective

Компания привлекла порядка $100 млн, и неназванную сумму инвестировал Брэнсон. Он полетит вторым пилотом в ходе первого тестового полёта с экипажем Space Perspective. Команда поднимется в стратосферу в 2025 году.

Space Perspective планирует отправлять платных клиентов в стратосферу с помощью гигантского воздушного шара, наполненного водородом, и капсулы с экипажем на восемь пассажиров под названием Spaceship Neptune.

«Я с нетерпением жду, когда смогу смахнуть пыль со своей старой лицензии воздухоплавателя, чтобы провести несколько великолепных испытательных полётов», — рассказал Ричард Брэнсон.

Источник:Space.com
Автор:Андрей Кадуков
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