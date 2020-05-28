Основатель ВКонтакте Павел Дуров пожертвовал около 6,5 млн рублей на помощь нуждающимся в период пандемии

Напомним, что запуск проекта “Взаимопомощь” командой Егора Жукова состоялся в начале апреля текущего года. В рамках инициативы волонтеры занимаются бесплатным развозом еды пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям — в общем-то тем категориям граждан, которые больше всех пострадали от эпидемии коронавируса. Также стоит отметить, что по словам организаторов, к 27 мая помощь получили почти 3 тыс человек.