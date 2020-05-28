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Основатель ВКонтакте Павел Дуров пожертвовал около 6,5 млн рублей на помощь нуждающимся в период пандемии
Для этого он выбрал достаточно интересную валюту
Как стало известно, основатель ВКонтакте Павел Дуров пожертвовал около 6,5 млн рублей в биткоинах благотворительному проекту “Взаимопомощь” на помощь нуждающимся в период пандемии.
”10 биткоинов — это примерно шесть с половиной миллионов рублей. Спасибо большое Павлу за такое щедрое пожертвование и за веру в наш проект”, — написал по этому поводу основатель фонда Егор Жуков в своем личном Instagram-аккаунте.
Напомним, что запуск проекта “Взаимопомощь” командой Егора Жукова состоялся в начале апреля текущего года. В рамках инициативы волонтеры занимаются бесплатным развозом еды пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям — в общем-то тем категориям граждан, которые больше всех пострадали от эпидемии коронавируса. Также стоит отметить, что по словам организаторов, к 27 мая помощь получили почти 3 тыс человек.