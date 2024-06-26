Наука и технологии
Опубликовано 26 июня 2024, 12:00
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Основатель WikiLeaks признает себя виновным для освобождения из тюрьмы

Что произойдёт в ближайшее время
Знаменитый борец за свободу, основатель сервиса журналистских расследований, утечек политической и разведывательной информации Джулиан Ассанж выходит на свободу. По словам его супруги, «настоящее чудо» свершилось благодаря активистам и даже ООН, об этом же сказано и в заявлении команды WikiLeaks в соцсети Х.
Основатель WikiLeaks признает себя виновным для освобождения из тюрьмы
© Cancillería del Ecuador / Flickr, CC BY-SA 2.0 / Wkimedia Commons

Ассанж внёс залог и Высокий суд Лондона освободил его из под стражи. Как отмечается, активист заключил с юстицией некое соглашение, по которому признал себя виновным по одному пункту уголовного дела о сговоре с целью получения и разглашения секретных документов национальной обороны США, согласно материалам, поданным в Окружной суд США по Северным Марианским островам.

После этого он должен быть приговорён к 62 месяцам уже отбытого срока на слушаниях на острове Сайпан, что будет зафиксировано в 9 утра по местному времени в среду, 26 июня. И, как только будут оформлены все документы, Ассанж сядет на борт чартерного рейса улетит домой в Австралию.

«Это результат глобальной кампании, в которой участвовали низовые организаторы, борцы за свободу прессы, законодатели и лидеры из всех политических кругов, вплоть до Организации Объединённых Наций», — сказано в заявлении WikiLeaks.