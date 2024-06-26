Основатель WikiLeaks признает себя виновным для освобождения из тюрьмы

Ассанж внёс залог и Высокий суд Лондона освободил его из под стражи. Как отмечается, активист заключил с юстицией некое соглашение, по которому признал себя виновным по одному пункту уголовного дела о сговоре с целью получения и разглашения секретных документов национальной обороны США, согласно материалам, поданным в Окружной суд США по Северным Марианским островам.

После этого он должен быть приговорён к 62 месяцам уже отбытого срока на слушаниях на острове Сайпан, что будет зафиксировано в 9 утра по местному времени в среду, 26 июня. И, как только будут оформлены все документы, Ассанж сядет на борт чартерного рейса улетит домой в Австралию.

«Это результат глобальной кампании, в которой участвовали низовые организаторы, борцы за свободу прессы, законодатели и лидеры из всех политических кругов, вплоть до Организации Объединённых Наций», — сказано в заявлении WikiLeaks.