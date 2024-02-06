Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь покинул пост генерального директора компании

Опубликовано 06 февраля 2024, 15:45
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Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь покинул пост генерального директора компанииКоторый он занимал с 2010-го
Лэй Цзюнь, основатель и долгое время глава компании Xiaomi, объявил о своем уходе с поста генерального директора.
С 2010 года он руководил компанией, превратив ее в одного из ведущих мировых производителей смартфонов и прочей электроники.
Теперь Лэй Цзюнь планирует сосредоточиться на развитии автомобильного направления Xiaomi, в частности, на подготовке к запуску электромобиля Xiaomi SU7, который уже проходит дорожные испытания.
В своем сообщении в социальной сети Weibo Лэй Цзюнь подчеркнул, что разработка смартфонов по-прежнему останется приоритетом для компании, но Xiaomi также активно развивает и другие направления, включая автомобильное.
Обязанности генерального менеджера теперь будет исполнять Лу Вэйбин, тоже не последний человек в компании.