Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь покинул пост генерального директора компании

С 2010 года он руководил компанией, превратив ее в одного из ведущих мировых производителей смартфонов и прочей электроники.

Теперь Лэй Цзюнь планирует сосредоточиться на развитии автомобильного направления Xiaomi, в частности, на подготовке к запуску электромобиля Xiaomi SU7, который уже проходит дорожные испытания.

В своем сообщении в социальной сети Weibo Лэй Цзюнь подчеркнул, что разработка смартфонов по-прежнему останется приоритетом для компании, но Xiaomi также активно развивает и другие направления, включая автомобильное.

Обязанности генерального менеджера теперь будет исполнять Лу Вэйбин, тоже не последний человек в компании.