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Наука и технологии
Опубликовано 06 февраля 2024, 15:45
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Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь покинул пост генерального директора компании

Который он занимал с 2010-го
Лэй Цзюнь, основатель и долгое время глава компании Xiaomi, объявил о своем уходе с поста генерального директора.

С 2010 года он руководил компанией, превратив ее в одного из ведущих мировых производителей смартфонов и прочей электроники.

Теперь Лэй Цзюнь планирует сосредоточиться на развитии автомобильного направления Xiaomi, в частности, на подготовке к запуску электромобиля Xiaomi SU7, который уже проходит дорожные испытания.

В своем сообщении в социальной сети Weibo Лэй Цзюнь подчеркнул, что разработка смартфонов по-прежнему останется приоритетом для компании, но Xiaomi также активно развивает и другие направления, включая автомобильное.

Обязанности генерального менеджера теперь будет исполнять Лу Вэйбин, тоже не последний человек в компании.

Источник:Weibo
Автор:Булат Кармак
Теги:
#электромобиль
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#XIAOMI