Основатель Xiaomi покинул смартфонное подразделение компании ради электромобилей

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Основатель Xiaomi покинул смартфонное подразделение компании ради электромобилейНо всё не так радикально, как могло бы показаться на первый взгляд
Накануне в сети появилась информация о том, что основатель Xiaomi Лэй Цзюнь покинул свой пост в компании. Многие тогда заговорили, что речь идёт о полном уходе из созданного им бренда.
Но, как уточнил генеральный менеджер по связям с общественностью бренда Ван Хуа, господин Цзюнь лишь закончил работу в качестве председателя Xiaomi Electronics. Теперь он сосредоточит всё своё внимание на подразделении, отвечающем за электромобили внутри компании.
Таким образом, Лей Цзюнь променял смартфонный бизнес бренда на новое, более технологичное направление. В то же время на своей странице в Weibo основатель Xiaomi написал, что у Xiaomi Group есть большое количество дочерних компаний. И это, как ни странно, приводит к тому, что в совете директоров этих дочерних компаний нередко происходят перестановки.
Источник: Gizmochina