Основатель Xiaomi покинул смартфонное подразделение компании ради электромобилей

Но всё не так радикально, как могло бы показаться на первый взгляд

Накануне в сети появилась информация о том, что основатель Xiaomi Лэй Цзюнь покинул свой пост в компании. Многие тогда заговорили, что речь идёт о полном уходе из созданного им бренда.