Основатель защищённого мессенджера Signal взломал софт компании, помогающей полиции взламывать смартфоны задержанных

Например, включив специально отформатированный, но в остальном безобидный файл в приложение на устройстве, которое сканируется Cellebrite, можно выполнить код, изменяющий не только отчет Cellebrite, но также все предыдущие и будущие отчеты Cellebrite со всех ранее сканированных устройств в любом произвольном формате (вставлять или удалять текст, электронные письма, фотографии, контакты, файлы или любые другие данные. Это могло быть сделано даже наугад, что серьезно поставило бы под сомнение целостность информации из отчетов Cellebrite.