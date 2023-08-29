Основатель завода по производству iPhone станет кандидатом в президенты Тайваня

Гоу, который не был выбран кандидатом от основной оппозиционной партии, заявил, что готов внести свой вклад в улучшение отношений между Тайванем и Китаем.

На пресс-конференции Гоу заявил о начале «эпохи правления предпринимателей», подчёркивая свой опыт в бизнесе и финансах, включая взаимодействие с Китаем. Он обещает принести 50 лет мира в Тайваньском проливе и укрепить доверие между двумя сторонами.

Гоу не единственный кандидат, стремящийся изменить политический ландшафт Тайваня. Он будет конкурировать с кандидатами от правящей Демократической прогрессивной партии и других партий. Однако его вхождение в гонку может разделить голоса и в итоге принести пользу правящей партии.

В последние годы Китай усилил давление на Тайвань, включая военные действия. Гоу критикует текущую администрацию за повышение напряжённости и обещает новый подход к взаимоотношениям.