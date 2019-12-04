Основатели Google окончательно отойдут от руководства компанией

”Сейчас, когда Alphabet хорошо зарекомендовала себя, а Google и остальные компании прекрасно работают независимо друг от друга, пришло время упростить систему управления. Мы не цепляемся за руководящие должности, когда понимаем, что есть лучшие методы управления компанией. Alphabet и Google больше не нужны два гендиректор и президент. Теперь Сундар Пичаи станет гендиректором обеих компаний. Мы же глубоко привержены Google и Alphabet и в долгосрочной перспективе будет участвовать в управлении в качестве членов совета директоров, акционеров и соучредителей”, — говорится в официальном письме Сергея Брина и Ларри Пейджа.

Важно отметить, что несмотря на то, что основатели Google покинули руководящие посты в Alphabet, у них все еще будет возможность оспаривать решения Пичаи, так как в общем у Пейджа и Брина на руках более 51% голосов — 26,1% и 25,2% соответственно.