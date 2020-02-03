Наука и технологии
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Основателя Facebook хотят лишить контроля над компанией
И все из-за “помощи” Трампу
В сети опубликована колонка миллиардера Джорджа Сороса, в рамках которой он раскритиковал компанию Facebook и ее руководство за помощь в Трампу на выборах. Помимо всего прочего он также призвал отобрать у Марка Цукерберга, основателя соцсети, и СЕО Шерил Сандберг контроль над компанией.
По мнению уважаемого инвестора, в 2016 году Трамп был избран лишь благодаря политической рекламе на Facebook. Но что еще больше беспокоит миллиардера, так это возможная победа действующего президента ровно по такому же сценарию уже в 2020 году, так как Facebook и на этот раз предоставит ему площадку для распространения политической рекламы, а также для борьбы с критикой, исходящей от оппозиционных СМИ.
”Дональд Трамп и глава Facebook Марк Цукерберг осознают, что их интересы сходятся: президент выигрывает выборы, а Цукерберг делает деньги”, — высказал свое мнение Сорос.