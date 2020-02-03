Основателя Facebook хотят лишить контроля над компанией

По мнению уважаемого инвестора, в 2016 году Трамп был избран лишь благодаря политической рекламе на Facebook. Но что еще больше беспокоит миллиардера, так это возможная победа действующего президента ровно по такому же сценарию уже в 2020 году, так как Facebook и на этот раз предоставит ему площадку для распространения политической рекламы, а также для борьбы с критикой, исходящей от оппозиционных СМИ.

”Дональд Трамп и глава Facebook Марк Цукерберг осознают, что их интересы сходятся: президент выигрывает выборы, а Цукерберг делает деньги”, — высказал свое мнение Сорос.