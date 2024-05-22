Основателя OpenAI раскритиковали после «воровства» голоса для ChatGPT у актрисы Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон обвинила генерального директора OpenAI Сэма Альтмана в использовании её голоса для ChatGPT без согласия.

По её словам, Альтман предложил ей озвучить новую версию ChatGPT, считая её голос комфортным и способным помочь потребителям адаптироваться к ИИ.

Йоханссон отказалась, но позже обнаружила, что в новой версии ChatGPT использован голос, очень похожий на её. Альтман даже намекнул на это в Twitter, опубликовав слово «она» — отсылка к фильму, где Йоханссон озвучивала чат-бота.

После обвинений OpenAI убрал голос, заявив, что актриса не была связана с проектом.

По словам экспертов, этот инцидент подчеркивает проблему отсутствия уважения к согласию в индустрии ИИ.

OpenAI и ее руководители часто критикуется за использование данных без разрешения авторов и художников. Игнорирование пожеланий Йоханссон усилило негативное восприятие компании.

Йоханссон призвала к прозрачности и законодательной защите прав личности в эпоху глубоких фейков и цифровых подделок.