Основателя Panasonic «воскресили» при помощи искусственного интеллекта

Этот проект базируется на его записях, речах и более чем 3000 голосовых данных, что позволяет восстановить манеру речи и мышления легендарного предпринимателя.

Мацусита, которого в Японии называют «богом менеджмента», считается одним из величайших бизнес-лидеров страны.

ИИ-версия призвана делиться его мудростью с новым поколением сотрудников, что особенно важно, поскольку всё меньше людей имели возможность учиться у него лично.

Технология разработана совместно с Институтом Мацуо при Токийском университете. Panasonic планирует использовать цифрового двойника не только для передачи философии компании, но и для помощи в бизнес-решениях.

Мацусита, умерший в 1989 году, вывел Panasonic в лидеры потребительской электроники, а его книга «Путь» до сих пор является настольным изданием для японских бизнесменов.