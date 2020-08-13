Основной боевой танк США застрял в обыкновенной луже

Так, на ставших достоянием общественности кадрах видно, как одна из гусениц боевого транспортного средства столкнулась с потерей опоры, после чего началось буксирование танка в жидкой грязи. В это время, что интересно, вторая гусеница, сохранившая контакт с поверхностью, начала тянуть Abrams M1 в отвесную сторону.

Стоит отметить, что, вероятнее всего, проблема в данном случае была не в танке, а в ее водителе - именно он не только загнал боевую технику в грязь, но и не смог по итогу ничего сделать для решения проблемы. На самом видео видно, как очевидцы события дают полезные советы нерадивому водителю, что в итоге и помогает ему выехать из лужи.