Особенностью российской миссии «Луна-25» назвали посадку на Южном полюсе

Этот технически сложный манёвр был выбран из-за желания восстановить технологии и знания 1960-х годов, когда СССР активно осваивал Луну. Глава Института космической политики, Иван Моисеев, подчеркнул, что многие из технологий, использованных тогда, сейчас уже забыты, и основная цель миссии — мягкая посадка на Луну и изучение грунта с помощью научных приборов.

Посадка на Южном полюсе представляет собой технический вызов из-за сложной траектории перелёта и необходимости учитывать гравитационные поля Луны и Земли. Ранее посадки осуществлялись в средних широтах Луны, и изменение места посадки делает миссию ещё более амбициозной.

«Луна-25» станет первой российской лунной станцией за последние 50 лет.