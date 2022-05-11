Особых новостей нет: ушёл ли коронавирус из России

Министр предупредил, что в России сейчас активно болеет более 100 тысяч человек. Также он коснулся темы летних каникул и сказал, что важно вакцинировать детей.

«Сегодня, когда коронавирусная инфекция спала, она полностью не ушла. Больше 100 тысяч человек сегодня активно болеют», — подчеркнул Мурашко.