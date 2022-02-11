Осознаёт ли искусственный интеллект свою личность? Ну, уже почти

Отмечается, что это необычная точка зрения. В профессиональном сообществе на этот счёт утверждают, что за последнее десятилетие технологии достигли больших успехов, но все ещё не дотягивают до человеческого интеллекта, не говоря уже о том, что они даже близко не способны осознанно воспринимать мир.

Суцкевер — видный специалист в этой сфере, занимающийся исследования AGI — искусственного интеллекта общего назначения, призванного работать на уровне человека и сверхчеловека. По словам исследователя, AGI будут способны решить все проблемы человечества. При этом он отметил, что такие технологии — потенциал для создания бесконечно стабильных диктатур.