Осознаёт ли искусственный интеллект свою личность? Ну, уже почти

Наука и технологии
Вчера в 23:19
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Осознаёт ли искусственный интеллект свою личность? Ну, уже почтиУже наступило время машинного сознания
Главный исследователь компании OpenAI Илья Суцкевер заявил, что уже наступило время машинного сознания. Суцкевер утверждает, что «возможно, современные большие нейронные сети немного сознательны».
Отмечается, что это необычная точка зрения. В профессиональном сообществе на этот счёт утверждают, что за последнее десятилетие технологии достигли больших успехов, но все ещё не дотягивают до человеческого интеллекта, не говоря уже о том, что они даже близко не способны осознанно воспринимать мир.
Суцкевер — видный специалист в этой сфере, занимающийся исследования AGI — искусственного интеллекта общего назначения, призванного работать на уровне человека и сверхчеловека. По словам исследователя, AGI будут способны решить все проблемы человечества. При этом он отметил, что такие технологии — потенциал для создания бесконечно стабильных диктатур.
Источник: Futurism