Оспа обезьян может стать причиной слепоты у каждого десятого переболевшего

В числе серьёзных последствий эксперт назвала кератит — воспаление роговицы, следствием чего станет её помутнение, изъязвление, рубцевание и, как следствие, — необратимая потеря зрения.

Пшеничная привела исследование учёных из Университета Танта в Египте. Так, у каждого десятого пациента с оспой обезьян наблюдается потеря зрения, у каждого пятого — светобоязнь, у каждого третьего — конъюнктивит. У 17% пациентов развиваются очаговые поражения конъюнктивы, у 7,5% — кератит, а у 4% — изъязвления роговицы.

«При инфицировании глаз есть риск того, что разовьётся воспаление роговицы, что приведёт к её помутнению, изъязвлению и, в последующем, рубцеванию, а в итоге — необратимой потере зрения», — рассказала специалист.

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