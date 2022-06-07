Оспой обезьян так же легко заразиться, как гриппом

Тем не менее никаких предпосылок к тому, что оспа обезьян может стать эпидемией, а тем более пандемией, — нет. Более того, количество больных обезьяньей оспой сокращается, что говорит о локализации заболеваемости. Это говорит и о замедлении распространения вируса.

Даже при контакте с инфицированным человеком можно избежать заражения, если соблюдать необходимые санитарные меры предосторожности: гигиена рук, использование средств индивидуальной защиты там, где это необходимо, и, по возможности, социальная дистанция.

«Длительный инкубационный период, контактный путь передачи или воздушно капельный, но реализуемый только при длительном — более трёх часов, тесном — на расстоянии менее 1 м — нахождении с больным человеком, говорят о том, что эту инфекцию можно контролировать и сдерживать», — пояснила специалист.

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