Оспу обезьян «переименуют»

Вероятно, это ответ на призыв 30 учёных из разных стран мира, которые заявили о необходимости переименовать вирус оспы обезьян и вытекающую из него болезнь, так как название вируса требует уточнения. А также это поможет избежать дискриминации и стигматизации.

«ВОЗ также работает с партнёрами и экспертами со всего мира над изменением названия вируса оспы обезьян, его ветвей и вызываемого им заболевания. Мы объявим о новых названиях в ближайшее время», — заявил Гебрейесус.