Останки священнослужителя помогли в изучении происхождения туберкулеза

*”Молекулярная датировка позволила нам установить, что разные штаммы возбудителя туберкулеза отделились от общего предка, существовавшего от двух до шести тысяч лет назад. То есть, туберкулез, по всей видимости, укоренился в человеческих популяциях во времена неолитической революции, когда появились и другие распространенные инфекционные болезни", — заявили авторы исследования.

Напомним, что до сих пор было принято считать, что туберкулез преследовал человечество со времен первых людей, живших в Африке сотни тысяч лет назад. При этом современная наука допускала, что возбудитель туберкулеза Mycobacterium tuberculosis начал поражать человеческий организм лишь около шести тысяч лет назад, на что указывает реконструкция генома образцов палочки Коха, обнаруженного в древних стоянках жителей доколумбовой Америки.