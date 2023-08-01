«Остановить прогресс»: Россияне признались в любви к ограничению технологий

Около четверти россиян испытывают недоверие к цифровым технологиям и хотели бы установить законодательные ограничения на их развитие. Такие результаты показало исследование премии «Искусный интеллект».

Многие из респондентов предложили ужесточить контроль над технологическими изменениями. Они высказали идею создать экспертный совет, который будет изучать этичные и законные аспекты новых технологий, внедряемых в общество. Также некоторые предложили ввести ответственный государственный контроль и закрепить законами границы технологического развития.

Около 10% россиян испытывают страх перед быстрыми изменениями, которые привнесли в их жизни новые высокотехнологичные изобретения. Однако 17% участников опроса уверены, что со временем люди привыкнут к технологическому прогрессу и перестанут его бояться. Кроме того, около четверти опрошенных считают, что популяризация технологий и информирование населения о преимуществах цифровой трансформации помогут снизить недоверие и страх граждан.