«Остановите прогресс!»: Spotify удалил тысячи песен от искусственного интеллекта и продолжит делать это дальше

К слову, проблема сгенерированной музыки вызывает озабоченность в музыкальной индустрии, и Spotify активно работает над её устранением.

Когда выявляются случаи манипуляций, компания предпринимает действия, в том числе удаляет материалы либо удерживает лицензионные отчисления для артистов.

Стоит отметить, что споры о музыке, созданной искусственным интеллектом, разгорелись после того, как известный продюсер Timbaland поделился в соцсетях треком с ИИ-вокалом покойного Notorious BIG. Он выразил волнение по поводу возможности работать с исполнителем благодаря искусственному интеллекту.

Примерно в то же время музыкальные сервисы стали объектом внимания Universal Music и других лейблов, выступающих против подобной музыки.