Остерегайтесь Людмилы: раскрыта новая мошенническая схема со звонками

В середине июня россияне стали массово получать странные звонки с неизвестных номеров, где женский голос записанным сообщением представлялся как Людмила и обещал перезвонить. Но сразу после этого звонок заканчивался. Оказалось, что эти звонки приходили с разных мобильных номеров, включая Москву и Новосибирскую область, и за фоном слышались звуки колл-центра.

Лаборатория Касперского подтвердила, что такие звонки были активно распространены. Информация об этих звонках была обнаружена в отзывах пользователей сервиса Kaspersky Who Calls.

Старший аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьёв объяснил, что мошенники, вероятно, использовали эту схему для проверки активности номеров. Они хотели убедиться, какие номера отвечают на звонки, чтобы затем настоящие мошенники могли сосредоточить свои атаки именно на эти номера.